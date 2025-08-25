Divisas / DCI
DCI: Donaldson Company Inc
80.66 USD 0.12 (0.15%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DCI de hoy ha cambiado un -0.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.17, mientras que el máximo ha alcanzado 82.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Donaldson Company Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
80.17 82.19
Rango anual
57.46 83.31
- Cierres anteriores
- 80.78
- Open
- 81.21
- Bid
- 80.66
- Ask
- 80.96
- Low
- 80.17
- High
- 82.19
- Volumen
- 915
- Cambio diario
- -0.15%
- Cambio mensual
- 1.72%
- Cambio a 6 meses
- 20.69%
- Cambio anual
- 9.40%
