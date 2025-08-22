货币 / DCI
DCI: Donaldson Company Inc
80.78 USD 0.30 (0.37%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DCI汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点80.45和高点81.16进行交易。
关注Donaldson Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
80.45 81.16
年范围
57.46 83.31
- 前一天收盘价
- 81.08
- 开盘价
- 80.93
- 卖价
- 80.78
- 买价
- 81.08
- 最低价
- 80.45
- 最高价
- 81.16
- 交易量
- 681
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 1.87%
- 6个月变化
- 20.87%
- 年变化
- 9.56%
