FiyatlarBölümler
Dövizler / D
Geri dön - Hisse senetleri

D: Dominion Energy Inc

59.86 USD 0.11 (0.18%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

D fiyatı bugün 0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 59.30 ve Yüksek fiyatı olarak 60.19 aralığında işlem gördü.

Dominion Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

D haberleri

Günlük aralık
59.30 60.19
Yıllık aralık
48.07 62.45
Önceki kapanış
59.75
Açılış
59.91
Satış
59.86
Alış
60.16
Düşük
59.30
Yüksek
60.19
Hacim
8.972 K
Günlük değişim
0.18%
Aylık değişim
0.61%
6 aylık değişim
6.89%
Yıllık değişim
3.96%
21 Eylül, Pazar