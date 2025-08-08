Валюты / D
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
D: Dominion Energy Inc
59.41 USD 1.19 (1.96%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс D за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.35, а максимальная — 60.55.
Следите за динамикой Dominion Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости D
- Why Dominion Energy (D) Dipped More Than Broader Market Today
- Dominion Stock And The 'War On Wind' (NYSE:D)
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- What's Going On With FuelCell Energy Stock Tuesday? - FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL)
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- How to Score 1,000% Returns Without Really Trying
- How Is Constellation Energy Accelerating Growth Through PPAs?
- OKLO's Fast Reactor Promise: Safe, Clean and Fuel Recycling
- Want AI Exposure Without the Hype? This Stock Is a No-Brainer Buy
- Can Vistra's Integrated Model Drive Sustainable Long-Term Growth?
- Dominion Energy Stock: Keeping A Buy Rating, But For New AI Reasons (NYSE:D)
- Why the AI Revolution Is Poised to Reshape Your Portfolio
- VST Stock Outperforms Industry in the Past Six Months: How to Play?
- Can NEE Stock's Diverse Generation Mix Boost Long-Term Growth Outlook?
- NextEra is Trading Above 50 & 200 Day SMA: Is it Time to Add the Stock?
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Market Enthusiasm Has Gone Nuclear: Sell Oklo (NYSE:OKLO)
- Dominion Energy stock reaches 52-week high at 62.27 USD
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- BNY Mellon Global Equity Income Fund Q2 2025 Commentary
- How Should You Play Constellation Energy Stock Post Q2 Earnings Beat?
- Nuclear Stocks Shine as Demand for Zero-Carbon Energy Accelerates
- 10 Reasons to Buy and Hold This High-Yield Energy Stock Forever
- Can NextEra Energy Grow Through Transmission & Distribution Expansion?
Дневной диапазон
59.35 60.55
Годовой диапазон
48.07 62.45
- Предыдущее закрытие
- 60.60
- Open
- 60.48
- Bid
- 59.41
- Ask
- 59.71
- Low
- 59.35
- High
- 60.55
- Объем
- 6.123 K
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- -0.15%
- 6-месячное изменение
- 6.09%
- Годовое изменение
- 3.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.