CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.63 USD 0.05 (2.98%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CURR fiyatı bugün -2.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.57 ve Yüksek fiyatı olarak 1.70 aralığında işlem gördü.
CURE Pharmaceutical Holding Corp. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CURR haberleri
- Currenc Group appoints Kevin Chen as independent director to audit committee
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Currenc Group founder returns as CEO after Hui steps down
- Currenc Group eliminates $54.6 million in related party debt
- CURRENC earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Currenc Group hires ShareIntel to investigate potential naked short selling
- Currenc Group receives Nasdaq notices for listing rule non-compliance
- Galaxy Payroll Group signs MOU to develop AI-powered HR solutions
- CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions
- Currenc Group Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
Günlük aralık
1.57 1.70
Yıllık aralık
0.33 7.07
- Önceki kapanış
- 1.68
- Açılış
- 1.70
- Satış
- 1.63
- Alış
- 1.93
- Düşük
- 1.57
- Yüksek
- 1.70
- Hacim
- 317
- Günlük değişim
- -2.98%
- Aylık değişim
- -2.40%
- 6 aylık değişim
- 11.64%
- Yıllık değişim
- -35.06%
21 Eylül, Pazar