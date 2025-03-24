Divisas / CURR
CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.64 USD 0.06 (3.80%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CURR de hoy ha cambiado un 3.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.57, mientras que el máximo ha alcanzado 1.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CURE Pharmaceutical Holding Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CURR News
- Currenc Group appoints Kevin Chen as independent director to audit committee
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Currenc Group founder returns as CEO after Hui steps down
- Currenc Group eliminates $54.6 million in related party debt
- CURRENC earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Currenc Group hires ShareIntel to investigate potential naked short selling
- Why Is Currenc Group Stock (CURR) Down 25% Today? - TipRanks.com
- Currenc Group receives Nasdaq notices for listing rule non-compliance
- Galaxy Payroll Group signs MOU to develop AI-powered HR solutions
- CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions
- Currenc Group Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
Rango diario
1.57 1.66
Rango anual
0.33 7.07
- Cierres anteriores
- 1.58
- Open
- 1.58
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Low
- 1.57
- High
- 1.66
- Volumen
- 67
- Cambio diario
- 3.80%
- Cambio mensual
- -1.80%
- Cambio a 6 meses
- 12.33%
- Cambio anual
- -34.66%
