货币 / CURR
CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.63 USD 0.05 (3.16%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CURR汇率已更改3.16%。当日，交易品种以低点1.57和高点1.66进行交易。
关注CURE Pharmaceutical Holding Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CURR新闻
- Currenc Group appoints Kevin Chen as independent director to audit committee
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Currenc Group founder returns as CEO after Hui steps down
- Currenc Group eliminates $54.6 million in related party debt
- CURRENC earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Currenc Group hires ShareIntel to investigate potential naked short selling
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Crude Oil Down Over 2%; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - BIT Mining (NYSE:BTCM), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- US Stocks Mixed; Initial Jobless Claims Fall - BIT Mining (NYSE:BTCM), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Is Currenc Group Stock (CURR) Down 25% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Currenc Group receives Nasdaq notices for listing rule non-compliance
- Galaxy Payroll Group signs MOU to develop AI-powered HR solutions
- CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions
- Top 3 Financial Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Currenc Group Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- InfiniT Acquisition stock plunges to 52-week low of $0.74
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
日范围
1.57 1.66
年范围
0.33 7.07
- 前一天收盘价
- 1.58
- 开盘价
- 1.58
- 卖价
- 1.63
- 买价
- 1.93
- 最低价
- 1.57
- 最高价
- 1.66
- 交易量
- 63
- 日变化
- 3.16%
- 月变化
- -2.40%
- 6个月变化
- 11.64%
- 年变化
- -35.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值