Devises / CURR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.63 USD 0.05 (2.98%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CURR a changé de -2.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.57 et à un maximum de 1.70.
Suivez la dynamique CURE Pharmaceutical Holding Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CURR Nouvelles
- Currenc Group appoints Kevin Chen as independent director to audit committee
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Currenc Group founder returns as CEO after Hui steps down
- Currenc Group eliminates $54.6 million in related party debt
- CURRENC earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Currenc Group hires ShareIntel to investigate potential naked short selling
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.43%
- Crude Oil Down Over 2%; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - BIT Mining (NYSE:BTCM), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- US Stocks Mixed; Initial Jobless Claims Fall - BIT Mining (NYSE:BTCM), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Is Currenc Group Stock (CURR) Down 25% Today? - TipRanks.com
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Currenc Group receives Nasdaq notices for listing rule non-compliance
- Galaxy Payroll Group signs MOU to develop AI-powered HR solutions
- CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions
- Top 3 Financial Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains This Month - Arthur J. Gallagher (NYSE:AJG), Compass Diversified Hldgs (NYSE:CODI)
- Currenc Group Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
- InfiniT Acquisition stock plunges to 52-week low of $0.74
- Why AZEK Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AZEK Co (NYSE:AZEK), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
Range quotidien
1.57 1.70
Range Annuel
0.33 7.07
- Clôture Précédente
- 1.68
- Ouverture
- 1.70
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Plus Bas
- 1.57
- Plus Haut
- 1.70
- Volume
- 317
- Changement quotidien
- -2.98%
- Changement Mensuel
- -2.40%
- Changement à 6 Mois
- 11.64%
- Changement Annuel
- -35.06%
20 septembre, samedi