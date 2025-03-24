Valute / CURR
CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.63 USD 0.05 (2.98%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CURR ha avuto una variazione del -2.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.57 e ad un massimo di 1.70.
Segui le dinamiche di CURE Pharmaceutical Holding Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.57 1.70
Intervallo Annuale
0.33 7.07
- Chiusura Precedente
- 1.68
- Apertura
- 1.70
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Minimo
- 1.57
- Massimo
- 1.70
- Volume
- 317
- Variazione giornaliera
- -2.98%
- Variazione Mensile
- -2.40%
- Variazione Semestrale
- 11.64%
- Variazione Annuale
- -35.06%
