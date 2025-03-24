通貨 / CURR
CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.68 USD 0.04 (2.44%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CURRの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり1.60の安値と1.70の高値で取引されました。
CURE Pharmaceutical Holding Corp.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CURR News
- Currenc Group appoints Kevin Chen as independent director to audit committee
- Curanex Pharmaceuticals closes $15 million IPO on NASDAQ
- Currenc Group founder returns as CEO after Hui steps down
- Currenc Group eliminates $54.6 million in related party debt
- CURRENC earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Currenc Group hires ShareIntel to investigate potential naked short selling
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.94%
- Currenc Group receives Nasdaq notices for listing rule non-compliance
- Galaxy Payroll Group signs MOU to develop AI-powered HR solutions
- CURRENC and Galaxy Payroll Group Partner to Develop AI-Powered HR Solutions
- Currenc Group Inc. Announces First Quarter 2025 Financial Results
1日のレンジ
1.60 1.70
1年のレンジ
0.33 7.07
- 以前の終値
- 1.64
- 始値
- 1.60
- 買値
- 1.68
- 買値
- 1.98
- 安値
- 1.60
- 高値
- 1.70
- 出来高
- 158
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 15.07%
- 1年の変化
- -33.07%
