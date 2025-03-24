Währungen / CURR
CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.67 USD 0.01 (0.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CURR hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.60 bis zu einem Hoch von 1.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die CURE Pharmaceutical Holding Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CURR News
Tagesspanne
1.60 1.70
Jahresspanne
0.33 7.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.68
- Eröffnung
- 1.70
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Tief
- 1.60
- Hoch
- 1.70
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 14.38%
- Jahresänderung
- -33.47%
