CURR: CURE Pharmaceutical Holding Corp.
1.67 USD 0.03 (1.83%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CURR para hoje mudou para 1.83%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.60 e o mais alto foi 1.70.
Veja a dinâmica do par de moedas CURE Pharmaceutical Holding Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.60 1.70
Faixa anual
0.33 7.07
- Fechamento anterior
- 1.64
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.67
- Ask
- 1.97
- Low
- 1.60
- High
- 1.70
- Volume
- 144
- Mudança diária
- 1.83%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 14.38%
- Mudança anual
- -33.47%
