CTWO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedi 17.9500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 17.9000 - 18.0000 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 18.0100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 4 değerine ulaştı. CTWO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedi temettü ödüyor mu? COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedi şu anda 17.9500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.06% ve USD değerlerini izler. CTWO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CTWO hisse senedi nasıl alınır? COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisselerini şu anki 17.9500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 17.9500 ve Ask 17.9530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 4 ve günlük değişim oranı -0.28% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CTWO fiyat hareketlerini takip edin.

CTWO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 15.7600 - 18.5100 ve mevcut fiyatı 17.9500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 17.9500 veya Ask 17.9530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.41% ve 6 aylık değişim oranı 4.06% değerlerini karşılaştırır. CTWO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedi yıllık olarak 18.5100 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 15.7600 - 18.5100). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 18.0100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST performansını takip edin.

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 15.7600 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 17.9500 ve hareket ettiği yıllık aralık 15.7600 - 18.5100 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CTWO fiyat hareketlerini izleyin.