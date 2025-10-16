- 概要
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
CTWOの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり17.9000の安値と18.0000の高値で取引されました。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CTWO株の現在の価格は？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株価は本日17.9500です。17.9000 - 18.0000内で取引され、前日の終値は18.0100、取引量は4に達しました。CTWOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株は配当を出しますか？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの現在の価格は17.9500です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.06%やUSDにも注目します。CTWOの動きはライブチャートで確認できます。
CTWO株を買う方法は？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株は現在17.9500で購入可能です。注文は通常17.9500または17.9530付近で行われ、4や-0.28%が市場の動きを示します。CTWOの最新情報はライブチャートで確認できます。
CTWO株に投資する方法は？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTへの投資では、年間の値幅15.7600 - 18.5100と現在の17.9500を考慮します。注文は多くの場合17.9500や17.9530で行われる前に、1.41%や4.06%と比較されます。CTWOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株の最高値は？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの過去1年の最高値は18.5100でした。15.7600 - 18.5100内で株価は大きく変動し、18.0100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株の最低値は？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST(CTWO)の年間最安値は15.7600でした。現在の17.9500や15.7600 - 18.5100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTWOの動きはライブチャートで確認できます。
CTWOの株式分割はいつ行われましたか？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.0100、4.06%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.0100
- 始値
- 18.0000
- 買値
- 17.9500
- 買値
- 17.9530
- 安値
- 17.9000
- 高値
- 18.0000
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.33%
- 1ヶ月の変化
- 1.41%
- 6ヶ月の変化
- 4.06%
- 1年の変化
- 4.06%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M