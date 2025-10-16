クォートセクション
通貨 / CTWO
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST

17.9500 USD 0.0600 (0.33%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CTWOの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり17.9000の安値と18.0000の高値で取引されました。

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CTWO株の現在の価格は？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株価は本日17.9500です。17.9000 - 18.0000内で取引され、前日の終値は18.0100、取引量は4に達しました。CTWOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株は配当を出しますか？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの現在の価格は17.9500です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.06%やUSDにも注目します。CTWOの動きはライブチャートで確認できます。

CTWO株を買う方法は？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株は現在17.9500で購入可能です。注文は通常17.9500または17.9530付近で行われ、4や-0.28%が市場の動きを示します。CTWOの最新情報はライブチャートで確認できます。

CTWO株に投資する方法は？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTへの投資では、年間の値幅15.7600 - 18.5100と現在の17.9500を考慮します。注文は多くの場合17.9500や17.9530で行われる前に、1.41%や4.06%と比較されます。CTWOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株の最高値は？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの過去1年の最高値は18.5100でした。15.7600 - 18.5100内で株価は大きく変動し、18.0100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTの株の最低値は？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST(CTWO)の年間最安値は15.7600でした。現在の17.9500や15.7600 - 18.5100と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CTWOの動きはライブチャートで確認できます。

CTWOの株式分割はいつ行われましたか？

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUSTは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.0100、4.06%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.9000 18.0000
1年のレンジ
15.7600 18.5100
以前の終値
18.0100
始値
18.0000
買値
17.9500
買値
17.9530
安値
17.9000
高値
18.0000
出来高
4
1日の変化
-0.33%
1ヶ月の変化
1.41%
6ヶ月の変化
4.06%
1年の変化
4.06%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M