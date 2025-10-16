- Visão do mercado
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
A taxa do CTWO para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.9000 e o mais alto foi 18.0000.
Veja a dinâmica do par de moedas COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CTWO hoje?
Hoje COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) está avaliado em 17.9500. O instrumento é negociado dentro de 17.9000 - 18.0000, o fechamento de ontem foi 18.0100, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CTWO em tempo real.
As ações de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST pagam dividendos?
Atualmente COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST está avaliado em 17.9500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.06% e USD. Monitore os movimentos de CTWO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CTWO?
Você pode comprar ações de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) pelo preço atual 17.9500. Ordens geralmente são executadas perto de 17.9500 ou 17.9530, enquanto 4 e -0.28% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CTWO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CTWO?
Investir em COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST envolve considerar a faixa anual 15.7600 - 18.5100 e o preço atual 17.9500. Muitos comparam 1.41% e 4.06% antes de enviar ordens em 17.9500 ou 17.9530. Estude as mudanças diárias de preço de CTWO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
O maior preço de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) no último ano foi 18.5100. As ações oscilaram bastante dentro de 15.7600 - 18.5100, e a comparação com 18.0100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
O menor preço de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) no ano foi 15.7600. A comparação com o preço atual 17.9500 e 15.7600 - 18.5100 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CTWO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CTWO?
No passado COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.0100 e 4.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.0100
- Open
- 18.0000
- Bid
- 17.9500
- Ask
- 17.9530
- Low
- 17.9000
- High
- 18.0000
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- 1.41%
- Mudança de 6 meses
- 4.06%
- Mudança anual
- 4.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh