- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
El tipo de cambio de CTWO de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.9000, mientras que el máximo ha alcanzado 18.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CTWO hoy?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) se evalúa hoy en 17.9500. El instrumento se negocia dentro de 17.9000 - 18.0000; el cierre de ayer ha sido 18.0100 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CTWO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST se evalúa actualmente en 17.9500. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.06% y USD. Monitoree los movimientos de CTWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CTWO?
Puede comprar acciones de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) al precio actual de 17.9500. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 17.9500 o 17.9530, mientras que 4 y -0.28% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CTWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CTWO?
Invertir en COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST implica tener en cuenta el rango anual 15.7600 - 18.5100 y el precio actual 17.9500. Muchos comparan 1.41% y 4.06% antes de colocar órdenes en 17.9500 o 17.9530. Estudie los cambios diarios de precios de CTWO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
El precio más alto de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) en el último año ha sido 18.5100. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.7600 - 18.5100, una comparación con 18.0100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
El precio más bajo de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) para el año ha sido 15.7600. La comparación con los actuales 17.9500 y 15.7600 - 18.5100 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CTWO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CTWO?
En el pasado, COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.0100 y 4.06% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.0100
- Open
- 18.0000
- Bid
- 17.9500
- Ask
- 17.9530
- Low
- 17.9000
- High
- 18.0000
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- 1.41%
- Cambio a 6 meses
- 4.06%
- Cambio anual
- 4.06%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M