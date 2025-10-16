КотировкиРазделы
Валюты / CTWO
Назад в Рынок акций США

CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST

17.9500 USD 0.0600 (0.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CTWO за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.9000, а максимальная — 18.0000.

Следите за динамикой COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CTWO сегодня?

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) сегодня оценивается на уровне 17.9500. Инструмент торгуется в пределах 17.9000 - 18.0000, вчерашнее закрытие составило 18.0100, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTWO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?

COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST в настоящее время оценивается в 17.9500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.06% и USD. Отслеживайте движения CTWO на графике в реальном времени.

Как купить акции CTWO?

Вы можете купить акции COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) по текущей цене 17.9500. Ордера обычно размещаются около 17.9500 или 17.9530, тогда как 4 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTWO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CTWO?

Инвестирование в COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST предполагает учет годового диапазона 15.7600 - 18.5100 и текущей цены 17.9500. Многие сравнивают 1.41% и 4.06% перед размещением ордеров на 17.9500 или 17.9530. Изучайте ежедневные изменения цены CTWO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?

Самая высокая цена COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) за последний год составила 18.5100. Акции заметно колебались в пределах 15.7600 - 18.5100, сравнение с 18.0100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?

Самая низкая цена COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) за год составила 15.7600. Сравнение с текущими 17.9500 и 15.7600 - 18.5100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CTWO?

В прошлом COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.0100 и 4.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.9000 18.0000
Годовой диапазон
15.7600 18.5100
Предыдущее закрытие
18.0100
Open
18.0000
Bid
17.9500
Ask
17.9530
Low
17.9000
High
18.0000
Объем
4
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
1.41%
6-месячное изменение
4.06%
Годовое изменение
4.06%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн