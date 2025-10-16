- Обзор рынка
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
Курс CTWO за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.9000, а максимальная — 18.0000.
Следите за динамикой COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CTWO сегодня?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) сегодня оценивается на уровне 17.9500. Инструмент торгуется в пределах 17.9000 - 18.0000, вчерашнее закрытие составило 18.0100, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CTWO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST в настоящее время оценивается в 17.9500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.06% и USD. Отслеживайте движения CTWO на графике в реальном времени.
Как купить акции CTWO?
Вы можете купить акции COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) по текущей цене 17.9500. Ордера обычно размещаются около 17.9500 или 17.9530, тогда как 4 и -0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CTWO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CTWO?
Инвестирование в COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST предполагает учет годового диапазона 15.7600 - 18.5100 и текущей цены 17.9500. Многие сравнивают 1.41% и 4.06% перед размещением ордеров на 17.9500 или 17.9530. Изучайте ежедневные изменения цены CTWO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
Самая высокая цена COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) за последний год составила 18.5100. Акции заметно колебались в пределах 15.7600 - 18.5100, сравнение с 18.0100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
Самая низкая цена COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) за год составила 15.7600. Сравнение с текущими 17.9500 и 15.7600 - 18.5100 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CTWO?
В прошлом COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.0100 и 4.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.0100
- Open
- 18.0000
- Bid
- 17.9500
- Ask
- 17.9530
- Low
- 17.9000
- High
- 18.0000
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 1.41%
- 6-месячное изменение
- 4.06%
- Годовое изменение
- 4.06%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн