CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
Le taux de change de CTWO a changé de -0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 17.9000 et à un maximum de 18.0000.
Suivez la dynamique COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CTWO aujourd'hui ?
L'action COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST est cotée à 17.9500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 17.9000 - 18.0000, a clôturé hier à 18.0100 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de CTWO présente ces mises à jour.
L'action COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST verse-t-elle des dividendes ?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST est actuellement valorisé à 17.9500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CTWO.
Comment acheter des actions CTWO ?
Vous pouvez acheter des actions COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST au cours actuel de 17.9500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 17.9500 ou de 17.9530, le 4 et le -0.28% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CTWO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CTWO ?
Investir dans COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.7600 - 18.5100 et le prix actuel 17.9500. Beaucoup comparent 1.41% et 4.06% avant de passer des ordres à 17.9500 ou 17.9530. Consultez le graphique du cours de CTWO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST ?
Le cours le plus élevé de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST l'année dernière était 18.5100. Au cours de 15.7600 - 18.5100, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.0100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST ?
Le cours le plus bas de COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) sur l'année a été 15.7600. Sa comparaison avec 17.9500 et 15.7600 - 18.5100 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CTWO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CTWO a-t-elle été divisée ?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.0100 et 4.06% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.0100
- Ouverture
- 18.0000
- Bid
- 17.9500
- Ask
- 17.9530
- Plus Bas
- 17.9000
- Plus Haut
- 18.0000
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.33%
- Changement Mensuel
- 1.41%
- Changement à 6 Mois
- 4.06%
- Changement Annuel
- 4.06%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
-
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M