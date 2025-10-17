- Übersicht
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
Der Wechselkurs von CTWO hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.9000 bis zu einem Hoch von 18.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CTWO heute?
Die Aktie von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) notiert heute bei 17.9500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 17.9000 - 18.0000 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.0100 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von CTWO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CTWO Dividenden?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST wird derzeit mit 17.9500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CTWO zu verfolgen.
Wie kaufe ich CTWO-Aktien?
Sie können Aktien von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) zum aktuellen Kurs von 17.9500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.9500 oder 17.9530 platziert, während 4 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CTWO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CTWO-Aktien?
Bei einer Investition in COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST müssen die jährliche Spanne 15.7600 - 18.5100 und der aktuelle Kurs 17.9500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.41% und 4.06%, bevor sie Orders zu 17.9500 oder 17.9530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CTWO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
Der höchste Kurs von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) im vergangenen Jahr lag bei 18.5100. Innerhalb von 15.7600 - 18.5100 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.0100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
Der niedrigste Kurs von COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) im Laufe des Jahres betrug 15.7600. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.9500 und der Spanne 15.7600 - 18.5100 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CTWO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CTWO statt?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.0100 und 4.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.0100
- Eröffnung
- 18.0000
- Bid
- 17.9500
- Ask
- 17.9530
- Tief
- 17.9000
- Hoch
- 18.0000
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 4.06%
- Jahresänderung
- 4.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B