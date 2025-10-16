CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
今日CTWO汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点17.9000和高点18.0000进行交易。
关注COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CTWO股票今天的价格是多少？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST股票今天的定价为17.9500。它在17.9000 - 18.0000范围内交易，昨天的收盘价为18.0100，交易量达到4。CTWO的实时价格图表显示了这些更新。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST股票是否支付股息？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST目前的价值为17.9500。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.06%和USD。实时查看图表以跟踪CTWO走势。
如何购买CTWO股票？
您可以以17.9500的当前价格购买COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST股票。订单通常设置在17.9500或17.9530附近，而4和-0.28%显示市场活动。立即关注CTWO的实时图表更新。
如何投资CTWO股票？
投资COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST需要考虑年度范围15.7600 - 18.5100和当前价格17.9500。许多人在以17.9500或17.9530下订单之前，会比较1.41%和。实时查看CTWO价格图表，了解每日变化。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST股票的最高价格是多少？
在过去一年中，COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST的最高价格是18.5100。在15.7600 - 18.5100内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST的绩效。
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST股票的最低价格是多少？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST（CTWO）的最低价格为15.7600。将其与当前的17.9500和15.7600 - 18.5100进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CTWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CTWO股票是什么时候拆分的？
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.0100和4.06%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.0100
- 开盘价
- 18.0000
- 卖价
- 17.9500
- 买价
- 17.9530
- 最低价
- 17.9000
- 最高价
- 18.0000
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- 1.41%
- 6个月变化
- 4.06%
- 年变化
- 4.06%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
-
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M