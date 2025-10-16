- Panoramica
CTWO: COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST
Il tasso di cambio CTWO ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.9000 e ad un massimo di 18.0000.
Segui le dinamiche di COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CTWO oggi?
Oggi le azioni COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST sono prezzate a 17.9500. Viene scambiato all'interno di 17.9000 - 18.0000, la chiusura di ieri è stata 18.0100 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CTWO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST pagano dividendi?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST è attualmente valutato a 17.9500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.06% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CTWO.
Come acquistare azioni CTWO?
Puoi acquistare azioni COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST al prezzo attuale di 17.9500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.9500 o 17.9530, mentre 4 e -0.28% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CTWO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CTWO?
Investire in COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST implica considerare l'intervallo annuale 15.7600 - 18.5100 e il prezzo attuale 17.9500. Molti confrontano 1.41% e 4.06% prima di effettuare ordini su 17.9500 o 17.9530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CTWO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
Il prezzo massimo di COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST nell'ultimo anno è stato 18.5100. All'interno di 15.7600 - 18.5100, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.0100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST?
Il prezzo più basso di COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST (CTWO) nel corso dell'anno è stato 15.7600. Confrontandolo con gli attuali 17.9500 e 15.7600 - 18.5100 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CTWO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CTWO?
COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.0100 e 4.06%.
- Chiusura Precedente
- 18.0100
- Apertura
- 18.0000
- Bid
- 17.9500
- Ask
- 17.9530
- Minimo
- 17.9000
- Massimo
- 18.0000
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- 1.41%
- Variazione Semestrale
- 4.06%
- Variazione Annuale
- 4.06%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Agire
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Agire
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M