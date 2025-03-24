Dövizler / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.22 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CTRM fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.20 ve Yüksek fiyatı olarak 2.25 aralığında işlem gördü.
Castor Maritime Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CTRM haberleri
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Günlük aralık
2.20 2.25
Yıllık aralık
1.91 4.39
- Önceki kapanış
- 2.22
- Açılış
- 2.25
- Satış
- 2.22
- Alış
- 2.52
- Düşük
- 2.20
- Yüksek
- 2.25
- Hacim
- 55
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 6.22%
- 6 aylık değişim
- -1.77%
- Yıllık değişim
- -47.14%
