Валюты / CTRM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CTRM: Castor Maritime Inc
2.23 USD 0.19 (9.31%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CTRM за сегодня изменился на 9.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.02, а максимальная — 2.24.
Следите за динамикой Castor Maritime Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CTRM
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Дневной диапазон
2.02 2.24
Годовой диапазон
1.91 4.39
- Предыдущее закрытие
- 2.04
- Open
- 2.03
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.02
- High
- 2.24
- Объем
- 138
- Дневное изменение
- 9.31%
- Месячное изменение
- 6.70%
- 6-месячное изменение
- -1.33%
- Годовое изменение
- -46.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.