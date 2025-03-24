Divisas / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.20 USD 0.03 (1.35%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CTRM de hoy ha cambiado un -1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.10, mientras que el máximo ha alcanzado 2.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Castor Maritime Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CTRM News
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Rango diario
2.10 2.23
Rango anual
1.91 4.39
- Cierres anteriores
- 2.23
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.20
- Ask
- 2.50
- Low
- 2.10
- High
- 2.23
- Volumen
- 78
- Cambio diario
- -1.35%
- Cambio mensual
- 5.26%
- Cambio a 6 meses
- -2.65%
- Cambio anual
- -47.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B