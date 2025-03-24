Währungen / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.21 USD 0.01 (0.45%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTRM hat sich für heute um -0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.20 bis zu einem Hoch von 2.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Castor Maritime Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CTRM News
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Tagesspanne
2.20 2.25
Jahresspanne
1.91 4.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.22
- Eröffnung
- 2.25
- Bid
- 2.21
- Ask
- 2.51
- Tief
- 2.20
- Hoch
- 2.25
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -0.45%
- Monatsänderung
- 5.74%
- 6-Monatsänderung
- -2.21%
- Jahresänderung
- -47.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K