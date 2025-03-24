Valute / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.22 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CTRM ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.20 e ad un massimo di 2.25.
Segui le dinamiche di Castor Maritime Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CTRM News
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Intervallo Giornaliero
2.20 2.25
Intervallo Annuale
1.91 4.39
- Chiusura Precedente
- 2.22
- Apertura
- 2.25
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Minimo
- 2.20
- Massimo
- 2.25
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 6.22%
- Variazione Semestrale
- -1.77%
- Variazione Annuale
- -47.14%
