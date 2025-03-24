通貨 / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.22 USD 0.02 (0.91%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTRMの今日の為替レートは、0.91%変化しました。日中、通貨は1あたり2.20の安値と2.23の高値で取引されました。
Castor Maritime Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CTRM News
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
1日のレンジ
2.20 2.23
1年のレンジ
1.91 4.39
- 以前の終値
- 2.20
- 始値
- 2.20
- 買値
- 2.22
- 買値
- 2.52
- 安値
- 2.20
- 高値
- 2.23
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- 0.91%
- 1ヶ月の変化
- 6.22%
- 6ヶ月の変化
- -1.77%
- 1年の変化
- -47.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K