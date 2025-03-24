货币 / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.20 USD 0.03 (1.35%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTRM汇率已更改-1.35%。当日，交易品种以低点2.10和高点2.23进行交易。
关注Castor Maritime Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTRM新闻
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
日范围
2.10 2.23
年范围
1.91 4.39
