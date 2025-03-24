Moedas / CTRM
CTRM: Castor Maritime Inc
2.22 USD 0.02 (0.91%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CTRM para hoje mudou para 0.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.20 e o mais alto foi 2.23.
Veja a dinâmica do par de moedas Castor Maritime Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CTRM Notícias
- Castor Maritime completes $14.6 million vessel sale and leaseback deal
- Castor Maritime Inc. Announces Availability of its 2024 Annual Report on Form 20-F
- Castor Maritime Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year Results for 2024
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
Faixa diária
2.20 2.23
Faixa anual
1.91 4.39
- Fechamento anterior
- 2.20
- Open
- 2.20
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Low
- 2.20
- High
- 2.23
- Volume
- 65
- Mudança diária
- 0.91%
- Mudança mensal
- 6.22%
- Mudança de 6 meses
- -1.77%
- Mudança anual
- -47.14%
