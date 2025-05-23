FiyatlarBölümler
Dövizler / CSR
Geri dön - Hisse senetleri

CSR: D/B/A Centerspace

58.32 USD 0.16 (0.28%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CSR fiyatı bugün 0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.85 ve Yüksek fiyatı olarak 58.92 aralığında işlem gördü.

D/B/A Centerspace hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSR haberleri

Günlük aralık
57.85 58.92
Yıllık aralık
53.05 75.92
Önceki kapanış
58.16
Açılış
57.94
Satış
58.32
Alış
58.62
Düşük
57.85
Yüksek
58.92
Hacim
135
Günlük değişim
0.28%
Aylık değişim
-1.25%
6 aylık değişim
-10.25%
Yıllık değişim
-17.72%
21 Eylül, Pazar