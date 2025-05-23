통화 / CSR
CSR: D/B/A Centerspace
58.32 USD 0.16 (0.28%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSR 환율이 오늘 0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.85이고 고가는 58.92이었습니다.
D/B/A Centerspace 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
57.85 58.92
년간 변동
53.05 75.92
- 이전 종가
- 58.16
- 시가
- 57.94
- Bid
- 58.32
- Ask
- 58.62
- 저가
- 57.85
- 고가
- 58.92
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- 0.28%
- 월 변동
- -1.25%
- 6개월 변동
- -10.25%
- 년간 변동율
- -17.72%
20 9월, 토요일