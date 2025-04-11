通貨 / CSR
CSR: D/B/A Centerspace
58.16 USD 0.70 (1.22%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSRの今日の為替レートは、1.22%変化しました。日中、通貨は1あたり57.16の安値と58.69の高値で取引されました。
D/B/A Centerspaceダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
57.16 58.69
1年のレンジ
53.05 75.92
- 以前の終値
- 57.46
- 始値
- 58.18
- 買値
- 58.16
- 買値
- 58.46
- 安値
- 57.16
- 高値
- 58.69
- 出来高
- 271
- 1日の変化
- 1.22%
- 1ヶ月の変化
- -1.52%
- 6ヶ月の変化
- -10.50%
- 1年の変化
- -17.95%
