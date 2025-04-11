Divisas / CSR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CSR: D/B/A Centerspace
57.46 USD 0.47 (0.82%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CSR de hoy ha cambiado un 0.82%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.12, mientras que el máximo ha alcanzado 58.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas D/B/A Centerspace. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSR News
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 2.59%
- Centerspace announces $0.77 quarterly dividend
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Global Medical REIT stock
- Centerspace: Undervalued 6% Yield And Ripe For A Rebound (NYSE:CSR)
- Earnings call transcript: Centerspace Q2 2025 results show mixed performance
- Centerspace earnings missed by $0.74, revenue topped estimates
- Centerspace (CSR) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Camden (CPT) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.19%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.39%
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- The Bulls Are Back
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.38%
- Raymond James shuffles REITs: Upgrades Essex Property Trust, downgrades MAA
- Global Medical REIT appoints Mark Decker Jr. as new CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- HOMZ: This Housing Market ETF May Deserve More Attention (NYSEARCA:HOMZ)
- A Slow Slowdown
- CENTERSPACE ANNOUNCES ENTRANCE INTO THE SALT LAKE CITY MARKET, PLANNED PORTFOLIO TRANSACTIONS, AND QUARTERLY DIVIDEND
- Centerspace: Operating Momentum Improves As Shares Underperform (Upgrade) (CSR)
- Disparate Property Supply In Tampa Creates Selective Opportunity
Rango diario
57.12 58.78
Rango anual
53.05 75.92
- Cierres anteriores
- 56.99
- Open
- 57.73
- Bid
- 57.46
- Ask
- 57.76
- Low
- 57.12
- High
- 58.78
- Volumen
- 247
- Cambio diario
- 0.82%
- Cambio mensual
- -2.71%
- Cambio a 6 meses
- -11.57%
- Cambio anual
- -18.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B