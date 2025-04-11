Валюты / CSR
CSR: D/B/A Centerspace
56.99 USD 0.40 (0.70%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSR за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.96, а максимальная — 57.69.
Следите за динамикой D/B/A Centerspace. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CSR
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 2.59%
- Centerspace announces $0.77 quarterly dividend
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.41%
- Citizens JMP reiterates Market Perform rating on Global Medical REIT stock
- Centerspace: Undervalued 6% Yield And Ripe For A Rebound (NYSE:CSR)
- Earnings call transcript: Centerspace Q2 2025 results show mixed performance
- Centerspace earnings missed by $0.74, revenue topped estimates
- Centerspace (CSR) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Camden (CPT) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.19%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.39%
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- The Bulls Are Back
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.38%
- Raymond James shuffles REITs: Upgrades Essex Property Trust, downgrades MAA
- Global Medical REIT appoints Mark Decker Jr. as new CEO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- HOMZ: This Housing Market ETF May Deserve More Attention (NYSEARCA:HOMZ)
- A Slow Slowdown
- CENTERSPACE ANNOUNCES ENTRANCE INTO THE SALT LAKE CITY MARKET, PLANNED PORTFOLIO TRANSACTIONS, AND QUARTERLY DIVIDEND
- Centerspace: Operating Momentum Improves As Shares Underperform (Upgrade) (CSR)
- Disparate Property Supply In Tampa Creates Selective Opportunity
Дневной диапазон
56.96 57.69
Годовой диапазон
53.05 75.92
- Предыдущее закрытие
- 57.39
- Open
- 57.19
- Bid
- 56.99
- Ask
- 57.29
- Low
- 56.96
- High
- 57.69
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.70%
- Месячное изменение
- -3.50%
- 6-месячное изменение
- -12.30%
- Годовое изменение
- -19.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.