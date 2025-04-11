КотировкиРазделы
CSR: D/B/A Centerspace

56.99 USD 0.40 (0.70%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSR за сегодня изменился на -0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.96, а максимальная — 57.69.

Следите за динамикой D/B/A Centerspace. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CSR

Дневной диапазон
56.96 57.69
Годовой диапазон
53.05 75.92
Предыдущее закрытие
57.39
Open
57.19
Bid
56.99
Ask
57.29
Low
56.96
High
57.69
Объем
93
Дневное изменение
-0.70%
Месячное изменение
-3.50%
6-месячное изменение
-12.30%
Годовое изменение
-19.60%
