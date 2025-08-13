Dövizler / CSL
CSL: Carlisle Companies Incorporated
338.01 USD 6.42 (1.94%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CSL fiyatı bugün 1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 326.62 ve Yüksek fiyatı olarak 339.06 aralığında işlem gördü.
Carlisle Companies Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
326.62 339.06
Yıllık aralık
311.41 481.26
- Önceki kapanış
- 331.59
- Açılış
- 333.44
- Satış
- 338.01
- Alış
- 338.31
- Düşük
- 326.62
- Yüksek
- 339.06
- Hacim
- 1.266 K
- Günlük değişim
- 1.94%
- Aylık değişim
- -10.27%
- 6 aylık değişim
- -0.07%
- Yıllık değişim
- -24.95%
21 Eylül, Pazar