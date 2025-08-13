CSL fiyatı bugün 1.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 326.62 ve Yüksek fiyatı olarak 339.06 aralığında işlem gördü.

Carlisle Companies Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.