Divisas / CSL
CSL: Carlisle Companies Incorporated

334.16 USD 6.02 (1.77%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CSL de hoy ha cambiado un -1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 330.06, mientras que el máximo ha alcanzado 346.05.

Rango diario
330.06 346.05
Rango anual
311.41 481.26
Cierres anteriores
340.18
Open
338.42
Bid
334.16
Ask
334.46
Low
330.06
High
346.05
Volumen
1.879 K
Cambio diario
-1.77%
Cambio mensual
-11.29%
Cambio a 6 meses
-1.21%
Cambio anual
-25.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B