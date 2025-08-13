КотировкиРазделы
CSL
CSL: Carlisle Companies Incorporated

340.18 USD 15.62 (4.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CSL за сегодня изменился на -4.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 338.23, а максимальная — 361.83.

Следите за динамикой Carlisle Companies Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
338.23 361.83
Годовой диапазон
311.41 481.26
Предыдущее закрытие
355.80
Open
361.83
Bid
340.18
Ask
340.48
Low
338.23
High
361.83
Объем
1.947 K
Дневное изменение
-4.39%
Месячное изменение
-9.69%
6-месячное изменение
0.57%
Годовое изменение
-24.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.