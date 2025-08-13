Валюты / CSL
CSL: Carlisle Companies Incorporated
340.18 USD 15.62 (4.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CSL за сегодня изменился на -4.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 338.23, а максимальная — 361.83.
Следите за динамикой Carlisle Companies Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CSL
- CSL из Австралии инвестирует до $505 млн в голландскую биотех-компанию VarmX
- Australia’s CSL to invest up to $505 mln in Dutch biotech VarmX
- uniQure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on promising Fabry data
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Carlisle Announces Share Repurchase Authorization for 7.5M Shares
- 2 Stocks I Expect To Likely Double Before The Market Does
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Carlisle (CSL) Up 8.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- My $100K Model Portfolio For One Of The Market's Biggest Opportunities
- 3M's Consumer Unit Hurt by Weak Demand: What's the Road Ahead?
- The One Call That Could Define My Portfolio For The Next Decade
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Carlisle Gains From Business Strength & Buyouts Amid Headwinds
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.70%
- CSL shares slump on plans to spin off flu vaccine unit; FY25 profit rises
- If I'm Right About This, I Could Build Generational Wealth
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- My 5% Rule: The Easiest Retirement Investing Strategy I'll Ever Share
- Carlisle Prices Senior Notes Offering Worth $1B in Aggregate
- Carlisle prices $1 billion in notes due 2035 and 2040
- 3M Company Rises 22.3% YTD: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- MKL Outperforms Industry, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
Дневной диапазон
338.23 361.83
Годовой диапазон
311.41 481.26
- Предыдущее закрытие
- 355.80
- Open
- 361.83
- Bid
- 340.18
- Ask
- 340.48
- Low
- 338.23
- High
- 361.83
- Объем
- 1.947 K
- Дневное изменение
- -4.39%
- Месячное изменение
- -9.69%
- 6-месячное изменение
- 0.57%
- Годовое изменение
- -24.47%
