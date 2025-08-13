Devises / CSL
CSL: Carlisle Companies Incorporated
338.01 USD 6.42 (1.94%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSL a changé de 1.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 326.62 et à un maximum de 339.06.
Suivez la dynamique Carlisle Companies Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSL Nouvelles
Range quotidien
326.62 339.06
Range Annuel
311.41 481.26
- Clôture Précédente
- 331.59
- Ouverture
- 333.44
- Bid
- 338.01
- Ask
- 338.31
- Plus Bas
- 326.62
- Plus Haut
- 339.06
- Volume
- 1.266 K
- Changement quotidien
- 1.94%
- Changement Mensuel
- -10.27%
- Changement à 6 Mois
- -0.07%
- Changement Annuel
- -24.95%
20 septembre, samedi