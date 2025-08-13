통화 / CSL
CSL: Carlisle Companies Incorporated
338.01 USD 6.42 (1.94%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSL 환율이 오늘 1.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 326.62이고 고가는 339.06이었습니다.
Carlisle Companies Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CSL News
일일 변동 비율
326.62 339.06
년간 변동
311.41 481.26
- 이전 종가
- 331.59
- 시가
- 333.44
- Bid
- 338.01
- Ask
- 338.31
- 저가
- 326.62
- 고가
- 339.06
- 볼륨
- 1.266 K
- 일일 변동
- 1.94%
- 월 변동
- -10.27%
- 6개월 변동
- -0.07%
- 년간 변동율
- -24.95%
