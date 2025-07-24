Dövizler / CSGP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CSGP: CoStar Group Inc
87.10 USD 2.16 (2.42%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CSGP fiyatı bugün -2.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.92 ve Yüksek fiyatı olarak 89.80 aralığında işlem gördü.
CoStar Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSGP haberleri
- Bernstein, Zillow’yu büyüme, kiralama ve iyileşen marjlar nedeniyle yükseltti
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Yeni Zoopla satış spekülasyonları Rightmove için rekabet risklerini canlandırdı - Jefferies
- Fresh Zoopla sale speculation revives competitive risks for Rightmove - Jefferies
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on CoStar Group stock at $105 target
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- CoStar Group Stock: Expansion Into Australia (NASDAQ:CSGP)
- CoStar Group stock rating initiated at Outperform by Wolfe Research
- Costar Group: President Saint sells $2.26 million in shares
- CoStar Group completes acquisition of Domain in Australian property market
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Why Is CoStar (CSGP) Down 3% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: CoStar Group Q2 2025 sees record bookings, revenue up 15%
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- CoStar Group stock hits 52-week high at 95.73 USD
- CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement of thousands of photos
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- CoStar Group Q2 2025 presentation slides: Revenue growth accelerates to 15%
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
Günlük aralık
86.92 89.80
Yıllık aralık
68.26 97.15
- Önceki kapanış
- 89.26
- Açılış
- 89.40
- Satış
- 87.10
- Alış
- 87.40
- Düşük
- 86.92
- Yüksek
- 89.80
- Hacim
- 6.936 K
- Günlük değişim
- -2.42%
- Aylık değişim
- -1.99%
- 6 aylık değişim
- 10.21%
- Yıllık değişim
- 15.59%
21 Eylül, Pazar