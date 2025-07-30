Divisas / CSGP
CSGP: CoStar Group Inc
87.87 USD 0.26 (0.30%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CSGP de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.78, mientras que el máximo ha alcanzado 90.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CoStar Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
87.78 90.71
Rango anual
68.26 97.15
- Cierres anteriores
- 88.13
- Open
- 88.72
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- Low
- 87.78
- High
- 90.71
- Volumen
- 5.974 K
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- -1.13%
- Cambio a 6 meses
- 11.19%
- Cambio anual
- 16.62%
