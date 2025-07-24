Valute / CSGP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CSGP: CoStar Group Inc
87.10 USD 2.16 (2.42%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CSGP ha avuto una variazione del -2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 86.92 e ad un massimo di 89.80.
Segui le dinamiche di CoStar Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSGP News
- Zillow promossa da Bernstein grazie a crescita, affitti e margini in miglioramento
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Nuove speculazioni sulla vendita di Zoopla riaccendono i rischi competitivi per Rightmove - Jefferies
- Fresh Zoopla sale speculation revives competitive risks for Rightmove - Jefferies
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on CoStar Group stock at $105 target
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- CoStar Group Stock: Expansion Into Australia (NASDAQ:CSGP)
- CoStar Group stock rating initiated at Outperform by Wolfe Research
- Costar Group: President Saint sells $2.26 million in shares
- CoStar Group completes acquisition of Domain in Australian property market
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Why Is CoStar (CSGP) Down 3% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: CoStar Group Q2 2025 sees record bookings, revenue up 15%
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- CoStar Group stock hits 52-week high at 95.73 USD
- CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement of thousands of photos
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- CoStar Group Q2 2025 presentation slides: Revenue growth accelerates to 15%
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
Intervallo Giornaliero
86.92 89.80
Intervallo Annuale
68.26 97.15
- Chiusura Precedente
- 89.26
- Apertura
- 89.40
- Bid
- 87.10
- Ask
- 87.40
- Minimo
- 86.92
- Massimo
- 89.80
- Volume
- 6.936 K
- Variazione giornaliera
- -2.42%
- Variazione Mensile
- -1.99%
- Variazione Semestrale
- 10.21%
- Variazione Annuale
- 15.59%
20 settembre, sabato