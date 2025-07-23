KurseKategorien
CSGP: CoStar Group Inc

89.26 USD 1.39 (1.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CSGP hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.50 bis zu einem Hoch von 89.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die CoStar Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
87.50 89.56
Jahresspanne
68.26 97.15
Vorheriger Schlusskurs
87.87
Eröffnung
87.70
Bid
89.26
Ask
89.56
Tief
87.50
Hoch
89.56
Volumen
4.353 K
Tagesänderung
1.58%
Monatsänderung
0.44%
6-Monatsänderung
12.94%
Jahresänderung
18.46%
