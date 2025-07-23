Währungen / CSGP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CSGP: CoStar Group Inc
89.26 USD 1.39 (1.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CSGP hat sich für heute um 1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.50 bis zu einem Hoch von 89.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die CoStar Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSGP News
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Fresh Zoopla sale speculation revives competitive risks for Rightmove - Jefferies
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on CoStar Group stock at $105 target
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- CoStar Group Stock: Expansion Into Australia (NASDAQ:CSGP)
- CoStar Group stock rating initiated at Outperform by Wolfe Research
- Costar Group: President Saint sells $2.26 million in shares
- CoStar Group completes acquisition of Domain in Australian property market
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Why Is CoStar (CSGP) Down 3% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: CoStar Group Q2 2025 sees record bookings, revenue up 15%
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- CoStar Group stock hits 52-week high at 95.73 USD
- CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement of thousands of photos
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- CoStar Group Q2 2025 presentation slides: Revenue growth accelerates to 15%
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
- CoStar Group appoints Grant Montgomery as national multifamily analytics head
- Will CoStar's Earnings & Revenue Beat in Q2 Drive the Stock Price?
Tagesspanne
87.50 89.56
Jahresspanne
68.26 97.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.87
- Eröffnung
- 87.70
- Bid
- 89.26
- Ask
- 89.56
- Tief
- 87.50
- Hoch
- 89.56
- Volumen
- 4.353 K
- Tagesänderung
- 1.58%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 12.94%
- Jahresänderung
- 18.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K