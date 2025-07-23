通貨 / CSGP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CSGP: CoStar Group Inc
89.26 USD 1.39 (1.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CSGPの今日の為替レートは、1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり87.50の安値と89.56の高値で取引されました。
CoStar Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSGP News
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Zooplaの新たな売却憶測がRightmoveの競争リスクを再燃させる - Jefferies
- Fresh Zoopla sale speculation revives competitive risks for Rightmove - Jefferies
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on CoStar Group stock at $105 target
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- CoStar Group Stock: Expansion Into Australia (NASDAQ:CSGP)
- CoStar Group stock rating initiated at Outperform by Wolfe Research
- Costar Group: President Saint sells $2.26 million in shares
- CoStar Group completes acquisition of Domain in Australian property market
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Why Is CoStar (CSGP) Down 3% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: CoStar Group Q2 2025 sees record bookings, revenue up 15%
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- CoStar Group stock hits 52-week high at 95.73 USD
- CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement of thousands of photos
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- CoStar Group Q2 2025 presentation slides: Revenue growth accelerates to 15%
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
- CoStar Group appoints Grant Montgomery as national multifamily analytics head
1日のレンジ
87.50 89.56
1年のレンジ
68.26 97.15
- 以前の終値
- 87.87
- 始値
- 87.70
- 買値
- 89.26
- 買値
- 89.56
- 安値
- 87.50
- 高値
- 89.56
- 出来高
- 4.353 K
- 1日の変化
- 1.58%
- 1ヶ月の変化
- 0.44%
- 6ヶ月の変化
- 12.94%
- 1年の変化
- 18.46%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B