CSGP: CoStar Group Inc
87.10 USD 2.16 (2.42%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CSGP a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.92 et à un maximum de 89.80.
Suivez la dynamique CoStar Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
86.92 89.80
Range Annuel
68.26 97.15
- Clôture Précédente
- 89.26
- Ouverture
- 89.40
- Bid
- 87.10
- Ask
- 87.40
- Plus Bas
- 86.92
- Plus Haut
- 89.80
- Volume
- 6.936 K
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- -1.99%
- Changement à 6 Mois
- 10.21%
- Changement Annuel
- 15.59%
20 septembre, samedi