CSGP: CoStar Group Inc
87.87 USD 0.26 (0.30%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CSGP para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 87.78 e o mais alto foi 90.71.
Veja a dinâmica do par de moedas CoStar Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CSGP Notícias
- Bernstein eleva Zillow para Outperform com preço-alvo de US$ 105
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- Nova especulação sobre venda da Zoopla revive riscos competitivos para a Rightmove, diz Jefferies
- Fresh Zoopla sale speculation revives competitive risks for Rightmove - Jefferies
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on CoStar Group stock at $105 target
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- CoStar Group Stock: Expansion Into Australia (NASDAQ:CSGP)
- CoStar Group stock rating initiated at Outperform by Wolfe Research
- Costar Group: President Saint sells $2.26 million in shares
- CoStar Group completes acquisition of Domain in Australian property market
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Why Is CoStar (CSGP) Down 3% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: CoStar Group Q2 2025 sees record bookings, revenue up 15%
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- CoStar Group stock hits 52-week high at 95.73 USD
- CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement of thousands of photos
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- CoStar Group Q2 2025 presentation slides: Revenue growth accelerates to 15%
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
Faixa diária
87.78 90.71
Faixa anual
68.26 97.15
- Fechamento anterior
- 88.13
- Open
- 88.72
- Bid
- 87.87
- Ask
- 88.17
- Low
- 87.78
- High
- 90.71
- Volume
- 5.974 K
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- -1.13%
- Mudança de 6 meses
- 11.19%
- Mudança anual
- 16.62%
