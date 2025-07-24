통화 / CSGP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CSGP: CoStar Group Inc
87.10 USD 2.16 (2.42%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CSGP 환율이 오늘 -2.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 86.92이고 고가는 89.80이었습니다.
CoStar Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CSGP News
- 번스타인, 질로우 성장·임대 사업·수익성 개선 전망으로 투자의견 상향
- Zillow upgraded at Bernstein on growth, rentals and improving margins
- 조플라 매각설 재점화, 라이트무브 경쟁 위험 부각 - 제프리스
- Fresh Zoopla sale speculation revives competitive risks for Rightmove - Jefferies
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- EPAM vs. CSGP: Which Stock Is the Better Value Option?
- Goldman Sachs reiterates Buy rating on CoStar Group stock at $105 target
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- CoStar Group Stock: Expansion Into Australia (NASDAQ:CSGP)
- CoStar Group stock rating initiated at Outperform by Wolfe Research
- Costar Group: President Saint sells $2.26 million in shares
- CoStar Group completes acquisition of Domain in Australian property market
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Why Is CoStar (CSGP) Down 3% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: CoStar Group Q2 2025 sees record bookings, revenue up 15%
- Tracking Baillie Gifford's 13F Portfolio - Q2 2025 Update
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- CoStar Group stock hits 52-week high at 95.73 USD
- CoStar sues Zillow for alleged copyright infringement of thousands of photos
- Baron Asset Fund Q2 2025 Shareholder Letter (MUTF:BARAX)
- CoStar Group Q2 2025 presentation slides: Revenue growth accelerates to 15%
- Akre Focus Fund Q2 2025 Commentary (AKRIX)
일일 변동 비율
86.92 89.80
년간 변동
68.26 97.15
- 이전 종가
- 89.26
- 시가
- 89.40
- Bid
- 87.10
- Ask
- 87.40
- 저가
- 86.92
- 고가
- 89.80
- 볼륨
- 6.936 K
- 일일 변동
- -2.42%
- 월 변동
- -1.99%
- 6개월 변동
- 10.21%
- 년간 변동율
- 15.59%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K