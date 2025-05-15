Dövizler / CRNC
CRNC: Cerence Inc
12.49 USD 0.83 (7.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRNC fiyatı bugün 7.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.36 ve Yüksek fiyatı olarak 12.74 aralığında işlem gördü.
Cerence Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CRNC haberleri
- Apple stock rating reiterated at Outperform by Evercore ISI after Google ruling
- Cerence files patent infringement lawsuit against Apple
- Cerence files new patent infringement lawsuit against Apple
- Cerence and SiMa.ai partner to bring low-power AI voice tech to cars
- Is This The End Of The Software Era? Rethinking IGV And XSW In An AI-Driven World (IGV)
- Cerence integrates audio AI suite into HARMAN AudioworX platform
- AMD, GE Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- SoundHound Stock Soars 49% Since Q2 Earnings: Should You Still Buy?
- SoundHound's Q2 NRR Hits 120% From 90%: What's Fueling the Rise?
- Earnings call transcript: Cerence Q3 2025 beats EPS and revenue forecasts
- Cerence (CRNC) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Cerence Q3 FY25 slides: Revenue exceeds guidance despite YoY decline
- Cerence earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Leidos (LDOS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Will SoundHound's Restaurant AI Push Be Its Breakout Moment?
- SOUN or CRNC: Which Voice AI Stock Is a Better Buy for Investors? - TipRanks.com
- Cerence: A Strong Quarter Can't Mask A Lackluster Growth Story (NASDAQ:CRNC)
- Why AI Stock Cerence Was Pushing Higher This Week
- Cerence AI Powers In-Car Experience in Premier German Automaker’s New Electric Sedan
- Tesla, Nvidia Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Jim Cramer Recommends Nvidia Over 'Very Cheap' Semiconductor Stock - Aurora Cannabis (NASDAQ:ACB), Build-A-Bear Workshop (NYSE:BBW)
- Cerence at TD Cowen Conference: AI Voice Innovations in Focus
- Cerence AI partners with Arm to enhance in-car language models
- Cerence to Participate in Two Upcoming Investor Conferences
Günlük aralık
11.36 12.74
Yıllık aralık
2.56 27.50
- Önceki kapanış
- 11.66
- Açılış
- 11.58
- Satış
- 12.49
- Alış
- 12.79
- Düşük
- 11.36
- Yüksek
- 12.74
- Hacim
- 5.731 K
- Günlük değişim
- 7.12%
- Aylık değişim
- 22.93%
- 6 aylık değişim
- 60.13%
- Yıllık değişim
- 300.32%
