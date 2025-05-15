Währungen / CRNC
CRNC: Cerence Inc
11.49 USD 0.17 (1.46%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRNC hat sich für heute um -1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.36 bis zu einem Hoch von 11.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cerence Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.36 11.65
Jahresspanne
2.56 27.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.66
- Eröffnung
- 11.58
- Bid
- 11.49
- Ask
- 11.79
- Tief
- 11.36
- Hoch
- 11.65
- Volumen
- 208
- Tagesänderung
- -1.46%
- Monatsänderung
- 13.09%
- 6-Monatsänderung
- 47.31%
- Jahresänderung
- 268.27%
