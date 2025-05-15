КотировкиРазделы
CRNC
CRNC: Cerence Inc

11.36 USD 1.10 (10.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CRNC за сегодня изменился на 10.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.15, а максимальная — 11.82.

Следите за динамикой Cerence Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
10.15 11.82
Годовой диапазон
2.56 27.50
Предыдущее закрытие
10.26
Open
10.31
Bid
11.36
Ask
11.66
Low
10.15
High
11.82
Объем
7.757 K
Дневное изменение
10.72%
Месячное изменение
11.81%
6-месячное изменение
45.64%
Годовое изменение
264.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.