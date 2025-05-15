Валюты / CRNC
CRNC: Cerence Inc
11.36 USD 1.10 (10.72%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRNC за сегодня изменился на 10.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.15, а максимальная — 11.82.
Следите за динамикой Cerence Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.15 11.82
Годовой диапазон
2.56 27.50
- Предыдущее закрытие
- 10.26
- Open
- 10.31
- Bid
- 11.36
- Ask
- 11.66
- Low
- 10.15
- High
- 11.82
- Объем
- 7.757 K
- Дневное изменение
- 10.72%
- Месячное изменение
- 11.81%
- 6-месячное изменение
- 45.64%
- Годовое изменение
- 264.10%
